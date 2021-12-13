العاهل السعودي: بلادنا تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية البلاد لـ العام المقبل 2022، وأكد العاهل السعودي، أن هدف المملكة هو استمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الملك سلمان، في كلمة له، إن إعلان ميزانية 2022 يأتي بعد تجاوز السعودية، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية لـ بلاده، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الملك سلمان، أن السعودية تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، مشيرا إلى ان الإنفاق يبلغ في الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

وأكد العاهل السعودي، عزم الحكومة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة.

«الجدعان»: ميزانية 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كل الأجهزة الحكومية

من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اقتصاد بلاده يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من 2021، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من «كورونا»، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأكد الجدعان، أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كل الأجهزة الحكومية، مضيفا أن أولوية المملكة تعزيز النمو أكثر من زيادة الإيرادات غير النفطية، مضيفا إنه ستتم إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص.

وزير المالية: تقديرات ميزانية 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1.045 مليار‎ ‎ريال

وأشار وزير المالية السعودي، إلى أن تقديرات ميزانية 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1.045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4‏‎% عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في ‎‏2021، فيما قدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال «أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي».

وأوضح الجدعان، أنه من المتوقع تحسن مؤشرات الدين العام في 2022 لتنخفض إلى حوالي ‏‏25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية وكذلك نمو الناتج المحلي.

حكومة المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال للإنفاق العسكري في العام المقبل

من جانبها، تعتزم الحكومة السعودية، تخصيص 171 مليار ريال «45.58 مليار دولار» للإنفاق العسكري في العام المقبل 2022، في انخفاض بواقع 10.2% مقارنة مع تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في العام الجاري 2021، مشيرة إلى انفاقها 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد بن سلمان، إن الإنفاق في اقتصاد المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى حلول 2030.

وأضاف بن سلمان، في تصريح صحفي بعد إقرار ميزانية 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السعودية، مستمرة وفق توجيهات الملك سلمان، موضحا ان الميزانية جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة استثمر 84 مليار ريال داخلياً في 2021

وأشارت ولي العهد السعودي، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر 84 مليار ريال داخلياً في 2021، متوقعا تحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022 تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي للمملكة، كما أن العجز في 2021 بلغ نحو 2.7% من الناتج المحلي مقابل 11.2% في 2020.