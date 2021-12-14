5 إجراءات جديدة لحماية الطلاب من كورونا داخل لجان الامتحانات

بدأت المديريات استعدادها لامتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية المحددة لمواعيد الدراسة والامتحانات، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بسبب المتحور المقلق.. مخاطبة المدارس بتمكين الإجراءات الاحترازية

وأصدرت المديريات التعليمية، تعليمات عاجلة للإدارات بالتنبيه على جميع المدارس، بتطبيق خطة وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، وما نتج عنه من متحو دلتا (أوميكرون)، والمتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس، ومخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون، حيث وصفته وزارة الصحة بالمتحور المقلق.

5 تعليمات لحماية الطلاب والعاملين من المتحور أوميكرون

وحددت المديريات التعليمية، عده تعليمات للمدارس استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022 وهي كالتالي:-

- تطبيق خطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجدcovid -19، وما نتج عنه من متحور دلتا أوميكرون، ويتم المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس، ومخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد.

- تمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي والامتحانات.

- مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي.

- التنبيه على جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلاب.

- مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس «استخدام المناديل الورقية».

15 يناير امتحانات نصف العام

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:-

- 15 يناير امتحانات نصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو.