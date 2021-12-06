التعليم تعلن مواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطابا عاجلا ومهما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، التي تبدأ 15 يناير المقبل، مطالبا بإدراج مواعيد الامتحانات، ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تنتهي 20 يناير

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر تنتهي يوم 20 يناير من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم، منح الأربعاء 19 يناير، إجازة من امتحانات نصف العام بمناسبة عيد الغطاس للمسيحيين.