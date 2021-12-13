التعليم: أسئلة امتحانات نصف العام حتى مقررات ومناهج ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وأسئلة امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، والمناهج المقررة في الامتحانات، التي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتستمر حتي يوم 20 من نفس الشهر، طبقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التعليم، إن امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، ستكون في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

أسئلة امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائي حتى مقررات ديسمبر

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد حذف لأي مناهج في أي صف دراسي، لأي مرحلة تعليمية، مؤكداً أن إتمام الجرعة التعليمية هو الأساس في التعليم، موضحا أن تدريس مناهج يناير مستمر كما في الجدول، رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائي على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن منهج يناير سيتم دراسته بالكامل ولن يحذف منه أي دروس، ولكن لن يمتحن فيه الطلاب خلال امتحانات نصف العام.

وأكد الوزير، أنه سيتم استكمال منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، قائلاً: إنه من الطبيعي أن نهتم باستكمال المنهج دون تقطيع، لأن ذلك يؤثر سلبًا على الطلاب أنفسهم، لأن المنهج متكامل مع بعضه، وليتنا ندرس ونتعلم ولا نحذف كما يطلب البعض.

امتحانات نصف العام من بنك الأسئلة و20 سؤالا للعربي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواصفات امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا.

- عدد الأسئلة لباقي المواد: 15 سؤالًا.

- تم وضع الامتحان من بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم.

- يتم اختيار الأسئلة عن طريق التوجيه بالإدارات التعليمية.

- أسئلة الامتحان تكون مختلف من مدرسة لأخرى.