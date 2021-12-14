كارتيرون يرد على هجوم رئيس الزمالك

فجّر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعيين مدربين جدد في الجهاز الفني للفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، ولا أحتاج لأي شخص في الجهاز، لقد توجت بـ12 بطولة في مسيرتي، وعملت مع العديد من المساعدين، الأهم هو أنني أكسب».

وأضاف: «رئيس النادي يتخذ القرار الذي يحلو له، ولم ألتقي به منذ عودته إلى نادي الزمالك».

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