كلية الفنون الجميلة بالأقصر تحتفل باليوبيل الفضي وسط مشاركة ذوي الهمم

انطلقت فعاليات الاحتفال بمرور 25 سنة «اليوبيل الفضي»، على إنشاء كلية الفنون الجميلة، وتمتد الاحتفالية على مدار العام الدراسي الجاري، وتتضمن برنامجًا فنيًا ثقافيًا حافلًا بالأنشطة والفعاليات داخل وخارج الكلية، إلى جانب مشاركة خاصة لطلاب مدارس الأقصر وذوي الهمم في ورش فنية يتم تنظيمها في الأماكن الأثرية، بهدف الترويج السياحي واكتشاف الموهوبين.

الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، قال إنّ الاحتفالية مستمرة على مدار العام الدراسي، باسم «الجمهورية الجديدة»، وتتضمن العديد من الفعاليات وسط مشاركة فئات مختلفة لا تقتصر على طلاب الكلية: «الاحتفالية تقام تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والإدارة التعليمية بالمدينة، ومديرية الآثار»، لافتًا إلى تنظيم ورش فنية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في معابد الأقصر، بمشاركة الطلاب ذوي الهمم.

ورش فنية لطلاب المدارس في معابد الأقصر

وأضاف عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ الهدف من تنظيم ورشة فنية بمعابد الأقصر لطلاب المدارس اكتشاف الموهوبين الذين سيلتحقون بالكلية مستقبلا، كما تهدف الورش إلى توصيل رسالة إلى كل بيت أن كلية الفنون الجميلة متواجدة ولها دور في رفع الذوق العام، منوها إلى إن هناك إقبالًا كبيرًا على المشاركة في تلك الورش المجانية: «قبلنا 150 طالبا، ومن المقرر أن يتم تنظيم ورش في الفترة المقبلة».

ولفت إلى تنظيم معرضًا فنيًا بمشاركة 120 فنانًا مصريًا من خريجي وأساتذة الكلية بهدف التواصل بين الأجيال، وتستمر الفعالية إلى 15 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى معرض دولي «أون لاين»، يشارك فيه 500 فنان من 40 دولة حول العالم، ومن بين الدول المشاركة: «كندا، وأمريكا، وإسبانيا وفرنسا، والمغرب وسوريا والكويت والإمارات ومعظم الدول العربية».

بروتكولات تعاون مع كليات الفنون في الدول العربية

وتابع: «نسعى إلى توقيع بروتكولات تعاون مع كليات الفنون في الدول العربية، ونجهز لتنظيم معرضا فنيا لطلاب الكلية بعنوان الجمهورية الجديدة، في فبراير المقبل، ومعرض عن الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وسنقيم مؤتمر دولي محكم في مارس المقبل، ومهرجان سمبوزيوم فن تشكيلي في الأقصر، بمشاركة فنانين عالميين، والهدف منه التفاعل مع الفنانين العالميين، لإحياء الاحتفالية بشكل مستمر».

وتجري الاحتفالات بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسات المجتمع المدني وشركات السياحة وغيرها، لتأكيد حالة الانسجام مع كافة المؤسسات.