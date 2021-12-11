الثقافة تستعيد لوحة «رجل من مريوط» المهملة في مطار القاهرة

في استجابة من وزارة الثقافة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود لوحة بعنوان «رجل من مريوط» للفنان التشكيلي الكبير محمود سعيد، في مكان غير لائق بمطار القاهرة الدولي، قال مصدر من الوزارة إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تقوم بعمل اللازم لإعادة اللوحة إلى متحف الفن الحديث.

الثقافة تستعد لوحة محمود سعيد

وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية لـ«الوطن»: «بناء على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يجري حاليا التنسيق مع مطار القاهرة لاستعادة اللوحة وانهاء إعارتها، موضحا أن وزارة الثقافة تقوم بإعارة جزء من مقتنيات متاحفها للعرض بالوزارات والمباني الحكومية ومنها مطار القاهرة للتعريف بالكنوز المصرية من أعمال فنانيها، ويتلخص دور لجان المراجعة الدورية».

من جانبه، قال سمير غريب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأسبق عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك«: «أرجو من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن تأمر بعودة هذه اللوحة إلى متحف الفن الحديث فورًا، هذه لوحة محمود سعيد رجل من مريوط معارة من المتحف».

وأضاف: «هذه اللوحة معلقة في ممر الدور الأول بصالة 1 سفر بمطار القاهرة. لم يجدوا أفضل من الحمامات ليعلقوها أمامها! بغض النظر عن الحمامات، هل رأى أحدكم لوحة لبيكاسو أو أي فنان مهم معلقة في مطار شارل ديجول في باريس؟؟ أتعلمون لماذا؟ ببساطة للحفاظ على ثروة فنية قومية واحترامها بوضعها في المكان المناسب لها».

وأكمل: «إذا اقتربت من مثل هذه اللوحات في متاحفها بمسافة محددة سيدق جرس إنذار. ونحن نترك لوحة أصلية لأهم وأغلى مصور مصري على الإطلاق أمام التواليت يمر عليها مئات الآلاف من البشر كل عام.. ألم يفكر من أعاروها في احتمال سرقتها ووضع لوحة مزورة طبق الأصل لها؟؟ أهذا مستحيل؟؟ ألم تسرق زهرة الخشخاش من داخل متحفها في الجيزة؟؟ ولم، وفي الأغلب لن تعد"، مختتما "ما يحدث في مطار القاهرة إهانة واستهانة يجب أن تتوقف فورًا».

أسعار لوحات محمود سعيد

يشار إلى أن لوحات محمود سعيد تباع في المزادات العالمية بملايين الجنيهات، إذ بيعت لوحة بعنوان «الرجل العجوز» مؤخرا في دار بونهامز للمزادات العالمية، في لندن بمليون جنيه إسترليني في 2020، واللوحة مقاسها 70 في 80 سم.