كل ما تريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ

أول كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي جرى إنشاؤها في مصر، والثانية في الشرق الأوسط، تم إنشاؤها تماشياً مع خطة الدولة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، لتصبح الكلية الرائدة، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من لقاء علمي، وفي إطار اهتمامه بالتكنولوجيا والتطور ودعم منظومة البحث العلمي.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ، في ضوء ما تقدمه الصحيفة من خدمات للقراء على مدار الساعة، وبعد عرض فيلم تسجيلي جزئي عن إنشاء الكلية، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة كفر الشيخ.

قرار رئيس مجلس الوزراء 871 لسنة 2017 بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ

أنشئت كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ بقرار رئيس مجلس الوزراء في الثامن من أبريل عام 2019، وحمل رقم 871، وبدأت الدراسة بها في نفس العام الجامعي، ضمن خطة الدولة للتوسع في استخدام مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.

وضعت الكلية عدداً من الأهداف والرؤى منذ إنشائها، حيث عكفت على دعم التميز في مصر، وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن ترسيخ ثورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما جعل مصر تقفز من المركز الـ111 إلى المركز 55 عالمياً، من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات، فضلاً عن سعيها لدعم جهود الدولة نحو النمو والإنتاجية، من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ومساعدة الشركات الناشئة على النمو بشكل سليم، ودعم الصناعة وتطويرها.

وتؤهل كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ طلابها لسوق العمل، حيث يجري تدريبهم على أحدث وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك للعمل في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية بالجامعة مرتبطة بعلوم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مجالات التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب.

دور كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ في دعم البحث العلمي وتأهيل الطلاب لسوق العمل

كما تهدف كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ إلى دعم البحث العلمي، من خلال ابتكاراتهم وجعلهم قادرين على مواكبة التطور في سوق العمل، حيث يستطيع الخريج بناء شركات قائمة على الذكاء الاصطناعي، ولديهم معرفة بالاقتصاد المعرفي الوطني، من خلال مخرجات أبحاث الذكاء الاصطناعي، ما يجعلهم قادرين على تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن فخره بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ، قائلاً: «أنتم امل مصر ومستقبلها، واحنا عاوزين التطور ده في كل مجالاتنا».