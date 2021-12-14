80 ضحية في أعاصير أمريكا.. وبايدن يزور «كنتاكي» لتفقد الأضرار

يتوجه الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، إلى ولاية «كنتاكي»، غدا الأربعاء لتفقد الأضرار التي خلفها الإعصار الذي ضرب الولاية وتسبب وفق حصيلة مبدئية في مقتل نحو 80 شخصًا، مع توقعات بارتفاع الضحايا إلى 100 شخص في الولاية فقط، من بين 6 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية ضربتها الأعاصير.

وقال بايدن إنه سيتوجه إلى ولاية كنتاكي، غدا، للوقوف على حجم الدمار الذي خلفته أعاصير الأسبوع الماضي المدمرة، والتي أودت بحياة العديد وأجبرت الآلاف على النزوح، موضحا أنه حدّد مسار الرحلة بعد تشاور مع المسؤولين المحليين للتأكد من أنّ وجوده لا يشتت الانتباه عن الاستجابة الطارئة الجارية: «على استعداد لفعل الشيء نفسه بالنسبة لإلينوي».

«بايدن» يزور كنتاكي لتفقد أضرار الإعصار

ونوه إلى أنه أمر إدارته بتوفير كل الموارد للمسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات التي تأثرت بالعواصف.

وكان الرئيس الأمريكى ،أعلن حالة الطوارئ فى كنتاكي، كما أعلن الولاية منطقة كارثة كبرى، وأشار البيت الأبيض إلى أنّ بايدن سيزور منشأة فورت كامبل العسكرية بولاية كنتاكي للإطلاع على مجريات عمليات الاستجابة، ثم سينتقل إلى مايفيلد وداوسون سبرينغز المتضررتين بشدة للوقوف على الأضرار بشكل كامل.

وضربت الأعاصير 6 ولايات أمريكية، وبحسب حاكم ولاية كنتاكي «أنديا بشير»، فإن الإعصار الذي ضرب كنتاكي تسبب في مقتل نحو 80 شخصًا فقط في الولاية متوقعا ارتفاع الوفيات لـ 100 شخص في كنتاكي.

حاكم كنتاكي يتوقع ارتفاع ضحايا الإعصار إلى 100 قتيل

وتجري فرق الإنقاذ الأمريكية عمليات بحث لتحديد مكان عشرات الأشخاص بعد أن دمرت الأعاصير بلدات في جميع أنحاء ولاية كنتاكي، وفقا لشبكة «بى بي سي».

يُشار إلى أن بايدن، أعلن عن زيارته التفقدية المزمعة لولاية كنتاكي بعد اجتماع مع مسؤولي الأمن الداخلي والاستجابة للكوارث في المكتب البيضاوي لبحث ما يمكن للحكومة الفيدرالية القيام به لدعم المتضررين بالكارثة الطبيعية.