توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ورياح نشطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من غدٍ الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، حتى الجمعة الموافق 17 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدًا طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما يوما الخميس والجمعة فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

نشاط للرياح وسقوط الأمطار على بعض المناطق

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.