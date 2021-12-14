الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. تصل لـ18 درجة نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت عن الأمس، حيث تستمر درجات الحرارة بالانخفاض هذا الأسبوع، فبالأمس كانت درجات الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، واليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة 20 درجة مئوية، حيث تشهد انخفاضا آخرا على كل الأنحاء، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية هذا الأسبوع، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

درجات الحرارة تصل لـ18 درجة خلال ساعات النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن درجات الحرارة ستصل لـ18 درجة خلال ساعات النهار، و10 درجات خلال ساعات الليل، ويكون الانخفاض ملحوظ نهاية هذا الأسبوع، واليوم متوقع سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على كل السواحل المطلة على البحر المتوسط، سواء السلوم ومطروح والأسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، ومناطق من شمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد هذه الأمطار لبعض مناطق من جنوب الدلتا وستكون على فترات متقطعة من وقت للثاني، وهناك فرص لسقوط الأمطار أقصى جنوب البلاد بالقرب من حلايب وشلاتين وتكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة.

لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة وشمال الصعيد تكون تكون منعدمة، ولا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن مدن شمال وجنوب الصعيد سيشهدان انخفاضا بدرجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، وسيكون الانخفاض ملحوظ جدا خلال ساعات الليل، حيث تصل الصغرى على شمال الصعيد لـ8 درجات وسيكون الانخفاض ملحوظ جدا.

حلايب وشلاتين لديهم فرص لسقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حلايب وشلاتين لديهم فرص لسقوط الأمطار، وبخلاف ذلك تكون الأجواء مستقرة تماما، وخلال ساعات النهار سنشهد نشاطا للرياح على جنوب وشمال الصعيد، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصا في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.