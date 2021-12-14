تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين لتورطهم في أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، لجلسة الخميس 16 ديسمبر الجاري؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد وأحمد سلامة وتامر رياض وهيثم عبد المنعم.

وكان المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، أمر بإحالة 8 متهمين، يحملون جنسيات مختلفة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

تأسيس جماعة إجرامية للاتجار في البشر

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية تهدف إلى الاتجار بالبشر، وتستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجني عليه «فهد م. ع» بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية، «كليته» لنقلها وزرعها في آخر يدعى «س. ب».

زراعة أعضاء

وارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه «ف. أ» بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح» قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب» بقصد تحقيق منفعة مادية.