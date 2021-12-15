حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخصية مفكرة يميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، كما يميل إلى الترتيب وتنسيق أموره مبتعدًا عن الفوضى.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على القيام بخيارات جيدة، وتبدو يقظ الذهن ملهما.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.