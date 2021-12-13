حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء، الابتعاد عن العشوائية، ويميل للحياة المنظمة بشكل كبير، كونه يملك شخصية دقيقة ومرتبة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر بمنزل المدخرات والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وتنظم أفكارك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم الضغوط.. تنظيمك لأفكارك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.