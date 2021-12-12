تطعيم أكثر من 57 ألف طالب وطالبة بلقاح كورونا في الشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة تطعيم طلاب المدارس المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بمدينة الزقازيق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من خلال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، حيث تم المرور علي مدرسة الأوائل الخاصة للغات، في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ورئيس ونائب مجلس الإدارة ومدير المدرسة.

تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا

وقام وكيلا وزارة الصحة والتعليم بالتأكد من انتظام سير العمل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وعمل الموافقة المستنيرة، وتسجيل الطلاب علي السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بعد موافقة أولياء الأمور علي التطعيم، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالتنظيم الجيد، والنظافة العامة بالمدرسة، مقدماً الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المدرسة، علي الجهود المبذولة لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب.

خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في بيان، أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ورعاية معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية تستهدف تطعيم 308600 طالب وطالبة بالمحافظة، وقامت الفرق بتطعيم 57455 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة حتى الآن.

وأضاف: «جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء».

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.