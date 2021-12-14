سيدة تخنق رضيعها حتى الموت في الشرقية

لقي طفل مصرعه على يد والدته في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بمقتل الطفل "ملاك. ا .س "، عام ونصف العام، إثر اعتداء والدته عليه، حيث يرجح أنها قامت بخنقه.

وتبين أن والدة الطفل تتعاطى مواد مخدرة وأن الأب محبوس على ذمة إحدى القضايا، وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وضبط الأم وتحرر محضر بالواقعة.