محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق نتيجة حدوث تسريب بالماسورة قطر 630 مم زهر مرن الرابط بين محطة صرف صحي القومية ومحطة العصلوجي، وذلك للاطمئنان على سير انتظام أعمال الإصلاح والتأكد من سحب مياه الصرف الصحي وعودة الحياة لطبيعتها بالمنطقة.

إصلاح خط طرد الصرف الصحي

كلف المحافظ المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح خط طرد الصرف الصحي، مشدداً على رئيس المركز بعدم مغادرة الموقع حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

بتكثيف التواجد بمنطقة أعمال إصلاح خط الطرد

كما وجه محافظ الشرقية رجال المرور بتكثيف التواجد بمنطقة أعمال إصلاح خط الطرد لتسيير حركة السيارات وتحديد مسارات بديلة لضمان عدم تعطل الحركة المرورية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية أوضح المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح وبداله ديزل وعدد 2 حفار وتم البدء في أعمال الحفر وإصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي قطر 630 مم بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع منذ الصباح الباكر وجاري الانتهاء من الأعمال في غضون الساعات القليلة القادمة ليتم توصيل المياه مرة أخرى إلى المناطق التي شهدت انقطاع لمياه الشرب بها منعاً لاختلاطها بمياه الصرف الصحي خلال أعمال الإصلاح.