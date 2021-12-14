السيسي يوجّه الجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم في مقر جامعة كفر الشيخ، وأكد خلال اللقاء، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأنّ التعليم الجامعي المتميز والمتطور، هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم

ووجّه الرئيس خلال الاجتماع، المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة، والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

وشدد الرئيس، على دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في المجالات كافة.

تطوير الأنشطة داخل الجامعات لبناء شخصية الطلاب

كما وجّه الرئيس، بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عن تشرفهم بلقاء الرئيس، وتقديرهم لحرصه على تعزيز دور الجامعات المصرية في تكوين كوادر شابة من أبناء الوطن قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة.