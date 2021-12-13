«مندور»: سنعمل على إعلاء مكانة «قناة السويس» بين الجامعات المصرية والدولية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس الجديد، أنه سيعمل جاهداً خلال الفترة المقبلة، لإعلاء مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والدولية، موجهاً الشكر للقيادة السياسية على تعيينه رئيساً لجامعة قناة السويس

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، في أول تصريحات له لـ«الوطن» قائلاً: «لدينا خطة للعمل على زيادة الأبحاث العلمية، لتحقيق الريادة للجامعة ورفع مكانتها وتصنيفها، خاصةً لما تمتلكه من خبرات بشرية قادرة على تحقيق الريادة».

«مندور» يوجه الشكر للقيادة السياسية

ووجه «مندور» الشكر للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على ثقتهم وتعيينه رئيساً لجامعة قناة السويس لمدة أربع سنوات.

واستقبل رئيس جامعة قناة السويس الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عدة وفود من الأساتذة وعمداء الكليات، لتهنئته بصدور قرار وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، وتعيينه رئيساً للجامعة.

«مندور» نشر 39 بحثاً طوال فترة تدريسه

ويعمل رئيس جامعة قناة السويس الجديد أستاذاً للحشرات الاقتصادية، وسبق له أن تولى منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة، بعد تدرجه في المناصب القيادية داخل الكلية، حصل خلالها على العديد من المنح الدراسية والمهمات العلمية داخل وخارج مصر.

وحصل «مندور» على بكالوريوس العلوم الزراعية شعبة وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1991، ثم حصل على ماجستير الحشرات الاقتصادية عام 1997، ودكتوراه الفلسفة فى الحشرات الاقتصادية ومكافحة الآفات من كلية البيئة والمصادر الطبيعية جامعة جنوب الصين الزراعية عام 2004 .

وتدرج فى المناصب من معيد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، ثم مدرس مساعد بالقسم، ثم مدرس الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، ثم عمل أستاذاً مساعداً للحشرات الاقتصادية والمكافحة البيولوجية، ثم أستاذاً للحشرات الاقتصادية ، فمديراً لمركز الخدمة العامة للمكافحة البيولوجية، ووكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، ثم قائماً بأعمال عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ثم عميداً لكلية الزراعة، قبل أن يتولى رئاسة جامعة قناة السويس.

وحصل «مندور» على جائزة أفضل طالب دراسات عليا أجنبي بجامعة شمال الصين الزراعية في عام 2002، وجائزة التفوق من الجامعة المصرية لعلوم المكافحة البيولوجية، وتمكن من نشر 39 بحثاً علمياً في مجالات مختلفة، كما أشرف على وناقش 26 بحثاًَ علمياً، و20 رسالة ماجستير ودكتوراه.