الصين تعلن تسجيل الإصابة الثانية بمتغير أوميكرون.. مسن 67 عاما

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، أنّ الصين اكتشفت الإصابة الثانية بمتغير أوميكرون لرجل يبلغ من العمر 67 عامًا، بعد أكثر مرور أسبوعين على حجره صحيًا، وقالت قناة CCTV الحكومية الصينية إنّ الرجل عاد من الخارج في 27 نوفمبر وخضع للعزل لمدة أسبوعين، وأثبتت التحاليل مِرارًا عدم إصابته بالفيروس.

الصحة الصينية تبلغ السلطات بالحالة الثانية من أوميكرون

وتابعت المحطة الصينية أن المصاب سافر يوم السبت الماضي، إلى مدينة قوانجتشو الجنوبية، حيث يقيم هناك، وبدأ أسبوعًا آخر من الحجر الصحي في المنزل، وأفادت المحطة الصينية أن الرجل خضع لاختبار روتيني بعد يوم، وفي وقت مبكر من يوم أمس، أبلغت وزارة الصحة بالمنطقة، السلطات ثبوت إصابته بالفيروس، وأضافت أنّ التحقيقات التي أجريت بالمدينة والمقاطعة توصلت إلى إصابته بالمتغير أوميكرون.

الحالة الأولى في الصين مراهقة بولندية

وأعلنت السلطات الصينية، أمس، أول إصابة بالمتغير أوميكرون لمراهقة وصلت على متن رحلة جوية من أوروبا، في وقت سابق من هذا الشهر، وأثبتت نتيجة التحاليل إيجابية العينة يوم الخميس الماضي، خلال وجودها في الحجر الصحي، وقالت وزارة الصحة البولندية، اليوم، إن مراهقة بولندية طارت من وارسو إلى الصين، وأكد المتحدث باسم الوزارة فويتشخ أندروسيويتش إنّ الفتاة التي سافرت مع والدتها ، نُقلت إلى المستشفى بعد وضعها في العزل، ولم تظهر عليها أعراض المرض، كما ذكرت السلطات الصحية في الصين أن الشابة تخضع للعزل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

واحتوت الصين إلى حد كبير انتشار فيروس كورونا المستجد منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان أواخر عام 2019، وتعزو السلطات سياسة عدم التسامح، المتمثلة في الاختبارات الصارمة وتتبع الحالات والحجر الصحي والعزل لنجاحها، مع تسجيل 4636 حالة وفاة فقط ناجمة عن الفيروس رسميا.