«الاتصالات» تطمئن المواطنين: «التكنولوجيا لن تُفقدكم وظائفكم»

قالت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، إن التحول التطور التكنولوجي لن يتسبب في انخفاض فرص العمل الموجودة، لكنه سينشئ فرصا جديدا، والمهم مجموعة المهارات المطلوبة من أجل تحقيق المنافسة في سوق العمل الجديد.

تغيير طريقة التفكير في عصر التكنولوجيا

وأضافت رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن التكنولوجيا تؤدي إلى تغيير طريقة التفكير، فبعض الوظائف البنكية على سبيل المثال تغيرت طبيعتها وجرى إدخال مهارات جديدة لها واستفاد العاملون به من الخبرات التي اكتسبوها من التعامل مع الجمهور في العمل بوظائف أخرى من البنك، وبالتالي فإن الخوف من فقدانهم لوظائفهم بسبب التكنولوجيا لم يحدث.

وتابعت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ستجعل الإنسان يعمل جنبا إلى جنب مع الآلة التي ستكون عاملا مساعدا للإنسان.

نوعان من المهارات لمواكبة سوق العمل الجديد

ولفتت جلستان رضوان، إلى أن هناك نوعين من المهارات يجب أن يتم اكتسابهما لمواكبة المتطلبات الجديدة للسوق، وهما المهارات التقنية، وفي إطار استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي تم تحديد هذه المهارات وأهم البرامج اللازمة لتعلمها، وهناك أيضًا المهارات العامة التي يجب أن يتعلمها البشر لكي يكونوا تنافسيين في عصر الذكاء الاصطناعي مثل الاتصال، العمل الجماعي، والقدرة على التعلم واكتساب مهارات جديدة كل يوم.