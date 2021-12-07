وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد «نهضة كيما»

لليوم الثاني على التوالي استكمل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الافتتاحات للمكاتب البريدية سواء الجديدة أو التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، حيث افتتاحا مكتب بريد «نهضة كيما» والذي تم إنشاؤه على مساحة 193 م2 ويضم 8 شبابيك لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية لنحو 10 آلاف نسمة بمناطق «عزب كيما» من خلال 7 أجهزة للحاسب الآلي مدعمة بأحدث تكنولوجيا المعلومات، ويتوازى مع ذلك تطوير مكتب بريد «كيما» والمقام منذ عام 1964 على مساحة 48 م2 ويضم 7 شبابيك و 5 أجهزة للحاسب الآلي لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

كما قامت وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال التطوير لمكتب بريد الشلال والذى تم إنشاؤه منذ عام 1915 على مساحة 58 م2 ويضم 8 شبابيك و5 أجهزة للحاسب الآلي لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

محافظ أسوان: وزارة الاتصالات تقوم بدور تنموي في المحافظة

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن هناك دورا تنمويا وبناء تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت للارتقاء بالمكاتب البريدية حتى تكون جاهزة بشكل جمالي راقي ونموذجي لاستقبال المواطنين لتلقى الخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع ما تقوم به الوزارة أيضاً من إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 159 مكتب بريد منهم 57 مكتبا داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة».