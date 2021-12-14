البيئة: تشغيل وحدة تحويل مخلفات حديقة الحيوان لغاز خلال أيام

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن العمل جار لدعم عدد من المشروعات بوحدات البايوجاز، والتي توفر بديلا نظيفا لإدارة احتياجات تلك المشروعات من الطاقة، بتوفير غاز مستخرج من المخلفات الزراعية والحيوانية الموجودة بالمنازل والزراعات بالقرى المحرومة من الغاز الطبيعي، والمشروعات التي تحوي مخلفات، مشيرا إلى أن العمل انتهى بالفعل بوحدة البايوجاز الخاصة بحديقة حيوان الجيزة، وهي وحدة ستوفر مصدرا للطاقة النظيفة لتشغيل كامل الحديقة من مخلفات الحيوانات بها، مؤكدا أن الوحدة ستبدأ عملها خلال أيام بعد وصول المخمر الخاص بالوحدة من الخارج

تكليف رئاسي لعمل وحدات مجانية بقرى حياة كريمة

وأشار «أبو سنة»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن شركة الطاقة الحيوية انتهت كذلك من تركيب ووحدات البايوجاز، بإحدى قرى محافظة سوهاج، وسيتم تشغيل المشروع خلال شهر، ولفت إلى وجود تكليف رئاسي لتوفير تلك الوحدات بقرى «حياة كريمة»، الأكثر فقرا، بدون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية، مما سيتيح لتلك القرى البالغ عددها نحو 4000 قرية، مصادر للطاقة ومصدرا للدخل ببيع الغاز الناتج عن وحدات البايوجاز.

كيفية الانضمام لمنظومة تشغيل وحدات البايوجاز

وعن طرق الانضمام لمنظومة البايوجاز والاستفادة من المميزات التي تمنحها وزارة البيئة، قال رئيس جهاز شئون البيئة، إن مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، تقوم بتوفير تلك الوحدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بقروض ميسرة يتحمل فيها المزارع نسبة 60% من قيمة الوحدة، يقوم بتسديدها من عائدات بيع الغاز الناتج من الوحدة وباقي الـ 40% تقدم كمنحة، مشيرا الى توفير تمويل مبلغ مليون جنيه لوحدات البايوجاز بالمحافظات المختلفة، والتي بدأت بسوهاج والمنيا وبني سويف.

وأعلن «أبو سنة»، عن وجود تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى إنشاء وحدات لإنتاج البيوجاز من فضلات الحيوانات فى المزارع الكبرى بالمحافظات الزراعية.