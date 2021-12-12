12 شرطا يجب توافرها لدى الشركات المنضمة لمنظومة المخلفات الذكية

حصلت «الوطن» على كراسة الشروط والمواصفات الفنية الموحدة، المطروحة من جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة، والتي يجب توافرها في الشركات العاملة بالتجمعات العمرانية الجديدة، وذلك لانضمام تلك الشركات للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وتهدف تلك المنظومة لتوفير خدمات جمع المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة الشوارع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتتيح الخدمة للشركات العاملة في قطاع النظافة، الانضمام للمنظومة الذكية لإدارة المخلفات.

وتتسم المنظومة الذكية، برفع كفاءة منظومة الإجراءات والتشغيل وبناء القدرات التكنولوجية، عن طريق وحدات مركزية في كل مدينة جديدة، تهدف للتحكم في منظومة جمع القمامة وإعادة تدويرها ودفنها في مدافن صحية تابعة لكل منطقة.

شروط انضمام الشركات العاملة بقطاع النظافة للمنظومة الذكية

وطبقًا لكراسة الشروط، فإن المواصفات التي يجب توافرها لدى الشركات العاملة في التجمعات العمرانية الجديدة للانضمام للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تأتي على النحو التالي:

المواصفات الفنية للخدمات المطلوبة

- إعداد خطة العمل بواسطة مقدم الخدمة خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد، وتقديمها إلى جهاز المدينة لاعتمادها، وتشمل برنامج زمني وخطة تشغيل يومية لكل معدة، وخرائط توضح طريقة وأسلوب تأدية الخدمة بالمستوى الذي يتطلبها جهاز المدينة، وبما يتوافق مع الكود المصري لأسس تنظيم إدارة المخلفات.

- توفير خرائط بخطوط السير لتنظيف الشوارع والجدول الزمني الخاص بها.

- توفير خرائط توضح خطوط سير العربات والمعدات الناقلة للمخلفات من أماكن الخدمة إلى أماكن التداول أو الفصل أو التخلص النهائي.

- وضع خطة لجمع المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحال التجارية.

- وضع مخطط لصناديق المخلفات وإجراءات التعامل معها «تفريغها، تنظيفها، صيانتها».

- إعداد برنامج زمني لتشغيل معدات تنظيف الشوارع لتنظيفها وصيانتها.

- تحديد الأعداد والأنواع والمواصفات الفنية للمعدات والمركبات والأدوات والمهمات التي ستستخدمها الشركة لتحقيق المستوى المطلوب للمدينة.

- وضع خطة تعيين الإداريين والمشرفين ومشغلي المعدات والمركبات والعمال.

- توصيف الزي الخاص بكل فئة وأسلوب التعرف عليه «كارت التعريف» مع استخدام شعار مناسب.

- تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي والصحي للمتعاملين مع المخلفات وطبقا لدرجة الخطورة.

- وضع أسلوب الرقابة والمتابعة الذاتية للشركة.

- وضع نظام لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والجهات والتعامل معها.

- الخطط المقترحة للتصرف بالتصحيح أو العلاج في حالات تعطل المعدات ووصل مخلفات غير مقبولة وحدوث تلوث ببيئي وحالات الطوارئ.

طبيعة عمل الشركات داخل المدن

وتقوم الشركة بجمع ونقل من جميع المساكن والمحال التجارية داخل نطاق الخدمة وبنسبة 100%، إذ تعمل على بجمع المخلفات من باب الوحدة السكنية أو أمام مداخل العمارات إلى سيارة الجمع مباشرة مرة واحدة يوميًا، طبقا للنظام والجدول المتفق عليه في خطة العمل، وذلك بنسبة لا تقل عن 100% من عدد الوحدات.