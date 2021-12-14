تشييع جثمان شاب انتحر حزنا على وفاة والده في الشرقية

شيع أهالي مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، جثمان شاب أنهى حياته منتحرا بالقفز من الطابق الثالث بمنزله بمدينة أبو كبير.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بوفاة "أحمد . ع . ب " طالب بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزلهم بمدينة أبو كبير لمروره بحالة نفسية سيئة.

حالة نفسية سيئة استمرت 4 سنوات

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبو كبير إلى موقع الحادث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب المتوفى كان يمر بحالة نفسيئة سيئة منذ 4 سنوات بعد وفاة والده، وامتنع عن حضور امتحانات الكلية لمدة عامين ما جعله يرسب لمدة عامين متتالين، وذلك نظرا لتعلقه الشديد بوالده.

قفز من البلكونة

وفوجئت الأسرة بدخول الشاب إلى غرفته والقفز من البكلونة ما أدى إلى وفاته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.