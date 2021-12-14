«الصحة» تعلن موعد إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، في الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة أربعة أيام متتالية، للأطفال من عمر يوم م وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. تستهدف 17 مليون طفل

وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن التطعيمات المستخدمة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، عبارة عن إعطاء الطفل مواد تحتوي على شكل مخفف من الميكروب المسبب للمرض المراد التحصين ضده؛ وذلك عن طريق الحقن أو بالفم؛ مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة لمقاومة المرض، مشيرة إلى أن نوع التطعيم هو «سابين 2».

وأكدت أن الحملة ستجوب كل أنحاء الجمهورية، من خلال فرق ثابتة في الوحدات الصحية، وأخرى متحركة في الشوارع والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد ومحطات المترو؛ للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم نحو 17 مليون طفل.

موانع التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان، موانع التطعيم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تتمثل في الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابين باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون»، لافتة إلى أن مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى وينتقل عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التعاون مع أعضاء الفرق الطبية والمدربين خلال الأسابيع الماضية، على طريقة التطعيم للوصول إلى الأطفال المستهدفين، مؤكدة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية؛ تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والتكدس والزحام، مطمئنة المواطنين من التطعيم وأهميته للأطفال للوقاية من المرض والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.