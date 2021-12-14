تكريم «صناع الخير» لتميزها في إطلاق مبادرات لخدمة غير القادرين

كرم سفير دولة البحرين بالقاهرة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع، مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية لجهود المؤسسة المتميزة في إطلاق مبادرات إنسانية رائدة نجحت في إحداث تغيير إيجابي كبير في واقع خريطة بعض المشكلات الصحية والحياتيه في مصر.

عيد استقلال مملكة البحرين

جاء ذلك خلال احتفالية موسعة أقيمت بمقر جامعة الدول العربية بمناسبة عيد استقلال مملكة البحرين الخمسين، وبحضور عدد كبير من رموز الدبلوماسية العربية من بينهم السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء البحريني، والسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، وحسن محمد بو هزاع، رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة ورئيس الاتحاد العربي للتطوع.

مبادرات إنسانية لدعم المجتمع

وخلال احتفالية التكريم، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء جامعة الدول العربية، على امتنانه لتكريم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسفارة دولة البحرين والاتحاد العربي للتطوع لصناع الخير، موضحاً أن المؤسسة ومنذ انطلاق عملها سعت إلى لاختيار مبادراتها الإنسانية من واقع احتياج الشرائح المستفيدة، وبحسب رؤية تنفيذية طموحة تعتمد على تعاون الجهات التنفيذية والمجتمع المدني بدعم قطاع المسئولية المجتمعية في المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق المؤسسة لمبادرات رائدة شهد لها الجميع ودعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التنفيذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ومنها مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى، ومبادرة أولادنا في عنينا، ومبادرات لمسة خير ونبض حياة، ومؤخرا إطلاق إحدى أهم المبادرات الإنسانية، وهي مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكري لغير القادرين، وتدشين حملات توعية واسعة النطاق للحماية من بتر القدم السكري.