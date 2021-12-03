صناع الخير ومؤسسة الحلم الإفريقي يطلقان مبادرة أفريقيا أقوى بصحة أفضل

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الحلم الأفريقي فى احتفالية خاصة، غداً السبت وتحت رعاية وزارتي التضامن والهجرة، مبادرة «أفريقيا أقوى بصحة أفضل» لتقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لـ10 آلاف من الجاليات الأفريقية بمصر بمشاركة الهلال الأحمر المصري.

وتقام احتفالية إطلاق المبادرة بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والعديد من السفراء الأفارقة، بمقر المركز الأوليمبى بالمعادي.

تتضمن الاحتفالية كلمات لوزراء التضامن والهجرة والشباب والرياضة، والعديد من السفراء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم الأفريقي وممثل لمؤسسة صناع الخير للتنمية ويتم إطلاق أول قافلة للكشف على الجاليات الأفريقية بقاعة ملاصقة لقاعة احتفالية تدشين المبادرة.

مبادرة أفريقيا أقوى بصحة أفضل

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مشاركة المؤسسة في إطلاق وتنفيذ مبادرة «أفريقيا أقوى بصحة أفضل» تأتى في إطار استراتيجية عمل تقوم المؤسسة على تنفيذها وتستهدف نقل تجارب المؤسسة الناجحة في تقديم خدمات طبية ذات جودة إلى الجاليات الأفريقية كواجب إنساني نحو الأشقاء الأفارقة، وكإحدى آليات القوة الناعمة المصرية الناهضة التي تسعى لعودة ريادة مصر أفريقيا.

وأشار «زمزم» إلى أن صناع الخير حريصة على مد جسور التعاون والشراكة مع كل الجهات والهيئات والمؤسسات الأهلية الجادة لتقديم خدمات طبية نوعية بالمجان تماما ليس فقط لكل المصريين وبخاصة الشرائح الأكثر احتياجا، ولكن أيضاً للجاليات التي تعيش على أرض مصر وفى المستقبل القريب لعدد من الشعوب الأفريقية.

إتاحة الكشف المجاني

من ناحيتها قالت سالي عاطف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم الأفريقي، إن المبادرة تمثل خطوة أولى ضمن الرؤية التي تعمل عليها المؤسسة في الاهتمام بالجانب الصحي بالدول الشقيقة، والتي تشمل إتاحة الكشف المجاني للجاليات الأفريقية في القاهرة والعديد من الخطوات الأخرى.

وأضافت رئيس المؤسسة أن الحلم الإفريقي تضع ضمن استراتيجيتها العديد من الرؤى الخاصة بالدول الأفريقية في العديد من القطاعات، كما تعمل على تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والصحي بين مؤسسات المجتمع المدني في مصر وجميع دول القارة، بما يحقق الاستفادة القصوى لشعوب المنطقة.