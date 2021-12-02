«صناع الخير» توزع 30 ألف بطانية لغير القادرين.. في إطار «حياة كريمة»

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاقها وللعام الثالث على التوالي مبادرة «صناع الدفا» تحت رعاية وبإشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى و بالتعاون مع أكثر من 2000 جمعية أهلية صغيرة بهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى النجوع والقرى والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية وبخاصة قرى مبادرة حياة كريمة في أنحاء الجمهورية، لدعم الأسر المستفيدة فى مواجهة الشتاء القارص بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين.

توزيع 30 ألف بطانية

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة تهدف لدعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا وبدأت في توزيع 30 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» يعكس استراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مبادرة صناع الدفا

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن توزيع بطاطين الشتاء من خلال مبادرة صناع الدفا ستوزع عبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة، وأن المرحلة الأولى من التوزيع تستهدف التوزيع بمحافظات أسوان والبحيرة والغربية والفيوم والأقصر بالتعاون مع المحافظين وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بهذه المحافظات.

وأوضح عبدالجليل، أن التوزيع يتم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.