تشارلز: سعدت بتعيين «لطفي» رئيسا للجامعة البريطانية.. وأعتذر عن عدم الحضور

بعث وليّ العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم، برسالة تهنئة سلمها بالإنابة عنه السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، خلال إلقاء كلمته خلال فعاليات حفل التنصيب الذي أقيم في مسرح الجامعة بمدينة الشروق.

وذكر بيان صحفى للجامعة البريطانية في مصر، أن السفير البريطاني جاريث بايلي قال إن الأمير تشارلز كان يتطلع لأن يكون حاضرًا في حفل تنصيب رئيس الجامعة البريطانية الجديد، لكنه أرسل رسالة تهنئة.

حفل تنصيب رئيس الجامعة البريطانية

وكشف السفير البريطاني في مصر، عن بعض سطور رسالة الأمير تشارلز، قائلًا: «سيداتي وسادتي، لقد شعرت بسعادة غامرة عندما سمعت خبر تعيين الدكتور محمد لطفي رئيسًا للجامعة البريطانية في مصر، كما أود أن أعتذر عن عدم تمكني من الحضور، لقد أردت أن أبعث لكم أصدق وأحر التهاني بمناسبة التنصيب».

وتابع السفير البريطاني، أن الأمير تشارلز حضر افتتاح الجامعة منذ 15 عامًا تحت رئاسة الدكتور مصطفى الفقي في ذلك الوقت، وهنأ مجلس أمناء الجامعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء الجامعة.

الذكرى الـ15 لتأسيس الجامعة البريطانية

وقال الأمير تشارلز، في رسالته التي ألقاها نيابه عنه السفير البريطاني، في الذكرى السنوية الـ15 لتأسيس الجامعة تزامنًا مع تنصيب الرئيس الجديد: «أود أن أنقل أطيب التمنيات بالنجاح المستمر إلى الدكتور لطفي ومجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، بالإضافة إلى كل تمنياتي بالتوفيق والنجاح لطلاب الجامعة البريطانية في مصر في الماضي والحاضر والمستقبل».

وأشار السفير جاريث بايلي، في كلمته إلى ما صرحت به فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، حينما قالت: «نحن سعداء لتعيين الأستاذ الدكتور محمد لطفى لأنه يأتي في وقت نشهد فيه توسعات سريعة في نطاق البرامج التعليمية بالجامعة، التي تأتي بنتيجة إيجابية نحو تعزيز وضع الجامعة؛ بحيث تصبح أهم جامعة رائدة في المنطقة، مضيفًا: «أنا أستطيع القول بأن هذا بالضبط ما قالته مصر عن نفسها اليوم، حينما شاهدنا التطورات والتوسعات التي تمت في مصر».

معلومات عن الدكتور محمد لطفي

شغل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، قبل ذلك، منصب المبعوث السامي لرئيس جامعة كوفنتري، وعددًا من المناصب القيادية في بريطانيا كنائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، وفي جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة.

كما شغل الدكتور محمد لطفي، أدوارًا ومسؤوليات دولية متعددة، فهو سفير وعضو سابق في مجلس الماجنا كارتا «الميثاق العظيم للجامعات»، وهي منظمة في بولونيا تهتم بالقيم والحقوق الأساسية للجامعات وتشجع الروابط بين الجامعات الأوروبية، وهو نائب رئيس الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية بالتعليم العالي باتحاد الجامعات العربية، كما عمل مع مؤسسة القيادة للتعليم العالي كمحاضر دولي وعضو في اللجنة المرجعية «الاسترشادية» لبرنامج القيادة العالمي للتعليم العالي الدولي.

ويعتبر الدكتور لطفي، المسئول عن بدء وتنسيق شراكات أكاديمية وبحثية مع أكثر من 25 دولة، بعضها على المستوى الحكومي، وتضمنت هذه الشراكات مع الجامعات تحسين التعاون المؤسسي في التعلم والتدريس والمشروعات، بالإضافة إلى تطوير برامج للقيادات الجامعية من أجل إصلاح نظم التعليم العالي والاستراتيجيات الدولية بتلك الجامعات.

ويحمل الدكتور محمد لطفي، درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرجة الماجستير في نظم المعلومات ودرجة الدكتوراه في النظم الفكرية، وحاصل على درجة الأستاذية في تدويل الجامعات من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، ويعمل أستاذًا زائرًا بجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وأستاذًا زائرًا في الابتكار والعولمة في جامعة يوراسيا بالصين، ولديه خبرة واسعة تصل إلى 30 عاما في قيادة وإدارة مؤسسات التعليم العالي.