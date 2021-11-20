لميس الحديدي: زيارة الأمير تشارلز وزوجته دعاية لمصر في الصحافة العالمية

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيارة الأمير تشارلز وزوجته، دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، قائلة إنها «زيارة مهمة استغرقت يومين، لكنها تصدرت كافة الصحف العالمية وليس البريطانية فقط».

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «الأخبار كانت عناوين رئيسية في الصحف الأجنبية ممهورة بصور الزيارة في أماكن عدة».

صورة الأمير تشارلز وزوجته

وذكرت أن الصورة الأهم التي تصدرت الصحف الأجنبية، هي صورة الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، أمام الأهرامات، قائلة: «الصورة قدام أبو الهول هي أفضل دعاية لمصر سياحيا وثقافيا».

حفل الكباش يوم الخميس المقبل

وأشارت إلى أن مصر ستشهد حفل افتتاح طريق الكباش الخميس المقبل رسميا: «هنكون معاكم من هناك من الأقصر».

واختتم الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زيارة استغرقت لمدة يومين في القاهرة والإسكندرية في أول جولة خارجية لهما، بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد تشارلز والدوقة كاميلا، خلال زيارتهما مصر، على رسائل أساسية متعلقة بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.