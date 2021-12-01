الأمير تشارلز ينام في احتفال رسمي.. لقطة طريفة سجلتها عدسات الكاميرات

التقطت عدسات الكاميرات الأمير البريطاني تشارلز وهو نائم خلال مشاركته في الاحتفالات الرسمية، بمناسبة تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري بالعاصمة بريدجتاون، وخروجها من الكنف البريطاني.

الأمير تشارلز ينام على الهواء

وظهر الأمير تشارلز نائمًا في مقطع فيديو التقطه عدد من مصوري الحفل حيث كان غافياً على المدرجات بين الحشد الذي حضر الاحتفال، وكان الأمير قد غفل لثوان قليلة، واستدرك الأمر بعدما مال رأسه إلى الأسفل ليستيقظ على الفور وفتح عينيه، واستكمل قراءة أحد المجلدات التي كانت بين يديه، وذلك وفقاً لما ذكرته قناة العربية، إلاّ أن غفوة الأمير لم تمر مرور الكرام، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو هذا وانتشر كالنار في الهشيم على نطاق واسع.

أحدث جمهورية بالعالم

وتعد باربادوس أحدث جمهورية في العالم وذلك عقب تحرّرها فجر الثلاثاء من السلطة البريطانية، وذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وجرّدت خلاله والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.

أداء اليمين لرئاسة الجمهورية

وشهد الحفل أداء قسم اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة من قبل الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية، ساندرا ميسن، وذلك خلال الحفل الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلالها، وتم إنزال علم التاج البريطاني الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «فرانس برس»، وشهد حضور الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، بينهم المغنية ريهانا التي تحمل جنسية الجزيرة نفسها.

وكان ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال، كاميلا، قد توجها إلى مصر أواخر شهر نوفمبر الماضي وذلك في زيارة تاريخية، بعد تواجده بالأردن ضمن جولة خارجية هي الأولى له وزوجته بعد جائحة كورونا، وهي الزيارة الأولى له لمصر منذ عام 2006.