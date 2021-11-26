مواصفات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مع قرب نقل الموظفين إليه

تعمل الوزارات المختلفة، خلال هذه الأيام، على إعداد قوائم عدد من الموظفين، الذين سيتم نقلهم أول ديسمبر، للعمل داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن عملية الانتقال التجريبي، لاختبار الأنظمة والتطبيقات داخل المدينة، وذلك لمدة 6 أشهر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواصفات الحي الحكومى بالعاصمة الإدارية، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيانات صحفية سابقة لها.

مواصفات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

1- يضم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية.

2- تعد البوابة الرئيسية للحي الحكومي العاصمة الإدارية، هو مبنى مجلس الوزراء.

3- يضم الحى 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميمها على الطابع الإسلامي، والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

يتوسط الحي منطقة بلازا عبارة عن ساحة ترفيهية للموظفين

4- توجد في المنتصف منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.

5- تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

6- يقع مبنى وزارة الخارجية يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم 5 وزارات، هي الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني.

7- هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي.

8- المجمع الثالث توجد وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

9- يضم آخر مجمع يمين مجلس الوزراء وزارات الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة.

10- وفي المجمع الثالث من الناحية اليسرى توجد وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربى بجانب مبنى خدمة الموظفين.

11- ويضم المجمع الرابع وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية لتنتهي المجمعات العشرة، التي تضم 32 وزارة.

12- على الجهة اليسرى تقع وزارة العدل داخل المجمع الأول ومن خلفها مجمع يضم وزارتي الري والموارد المائية والزراعة والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة.

13- في المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات هي النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.