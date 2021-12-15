وصول نسبة صرف السلع التموينية 75% لشهر ديسمبر

قالت مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن نسبة صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر الجاري، والذي بدأ الصرف فيه منذ 15 يوما، بلغت 75% من إجمالي المواطنين المستحقين لصرف التموين والمقيدين على منظومة الدعم الشهري.

استمرار ضخ الشركة القابضة للسلع الأساسية لمخازن الجملة

وأكد المصدر، أن الشركة القابضة لا تزال تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية المدرجة في قائمة السلع التموينية التي بلغ عددها حاليا 32 سلعة تموينية مدعمة بعد إدراج 4 أنواع جديدة من البسكويت عليها بداية من أول شهر ديسمبر بأسعار تبدأ 1 جنيه حتى 4 جنيهات، مؤكدا على توافر السلع في مخازن الجملة التابعة للشركة والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات تقوم بمد منافذ صرف السلع باحتياجات المواطنين اليومية.

ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا و3 آلاف طن زيت

ونوه المصدر بأنه يوجد 4 أنواع من السلع الأساسية تقوم الشركة القابضة بضخ كميات هائلة يوميا منها بسبب وفرة المخزون الاستراتيجي منها لدى الشركة، فضلا عن سد احتياجات المواطنين منها، موضحا أن هذه السلع هي الأرز والذي يتم ضخ يوميا منه 1000 طن، والمكرونة والتي يتم ضخ منها كمية 1000 طن يوميا، وأيضا السكر والذي يتم ضخ يوميا منه كمية 4 آلاف طن، فضلا عن سلعة الزيت التي تضخ الشركة منها يوميا كمية 3 آلاف طن، من أجل توفير حصص المواطنين على بطاقات التموين من هذه السلع.

فيما تستمر مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، في شن حملات رقابية مشددة على منافذ صرف السلع للمواطنين للتأكد من التزام المنافذ بتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة، طبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لجميع المديريات باستمرار الحملات التفتيشية على المنافذ.