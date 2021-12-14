«السلع التموينية» تنظم اليوم فض مظاريف مناقصة توريد 4 آلاف طن زيت خام

تنظم الهيئة العامة للسلع التموينية، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة فض المظاريف حول المناقصة رقم 9 لسنة 2022-202 والخاصة بتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من خلال عدة شروط ومواصفات حددتها الهيئة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.

المناقصة تتضمن 3 آلاف طن زيت صويا وألف طن زيت عباد

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة السابقة يوم السبت الماضي الموافق 11 ديسمبر 2021، موضحة أن مناقصة الزيت بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا وألف طن زيت عباد، كما أوضحت الهيئة في المناقصة أن الكميات السابقة مطلوب تسليمها خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا لسد احتياجات المواطنين

فيما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بضخ يوميا إلى مخازن الجملة التابعة لها عدد 3 آلاف طن زيت من أجل تزويد منافذ صرف السلع وفروع المجمعات الاستهلاكية بسلعة الزيت وسد احتياجات المواطنين منها.

حصة الفرد على بطاقة التموين من الزيت

وتبلغ حصة الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين زجاجة زيت وزن لتر أو 800 ملي، حيث توفر وزارة التموين نوعين من زجاجات الزيت على قائمة السلع التموينية وتشمل زجاجة الزيت وزن لتر بسعر 25 جنيها أما زجاجة الزيت وزن 800 مللي فسعرها يبلغ 20 جنيها وذلك للمواطنين المقيدين على بطاقة التموين، فيما تحدد وزارة التموين حد أقصى لعدد زجاجات الزيت المصروفة ضمن مقررات التموين الشهرية بعدد 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة التي يصل عدد أفرادها 4 أفراد.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات وحصص التموين لشهر ديسمبر الجاري، لإجمالي 64 مليون مواطن مقيدا على منظومة الدعم التمويني من خلال ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية تصرف المستحقات من السلع عبر 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.