أسعار السلع التموينية الجديدة.. اعرف السعر للتاجر والمستهلك

شهدت أسعار السلع التموينية الجديدة، ثباتا في السعر المدرج على القائمة الرئيسية التي تضخها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ صرف التموين يوميا من أجل توفير الحصص والمقررات الشهرية للمواطنين مستحقي الدعم التمويني والحاملين لبطاقات التموين الذكية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة للتاجر والمستهلك

وجاءت أسعار السلع التموينية الجديدة متضمنة سلعة جديدة بداية من شهر ديسمبر الجاري، وهي سلعة البسكويت، حيث زادت قائمة السلع من 28 سلعة إلى 32 سلعة بعد ضم 4 أنواع من البسكويت، وحددت وزارة التموين الأسعار كالتالي للتاجر والمستهلك:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 8.25 وسعر المستهلك 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.80 وسعر المستهلك 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر التاجر 7.75 وسعر المستهلك 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم، سعر التاجر 9.50 وسعر المستهلك 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر التاجر 17.00 وسعر المستهلك 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر التاجر 2.90 وسعر المستهلك 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر التاجر 4.60 وسعر المستهلك 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر التاجر 5.00 وسعر المستهلك 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر التاجر 9.75 وسعر المستهلك 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر التاجر 15.50 وسعر المستهلك 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر التاجر 10.25 وسعر المستهلك 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر التاجر 2.00 وسعر المستهلك 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر التاجر 5.25 وسعر المستهلك 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر التاجر 16.50 وسعر المستهلك 17.00 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر التاجر 4.00 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر التاجر 19.25 وسعر المستهلك 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر التاجر 24.25 وسعر المستهلك 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم، سعر التاجر 8.30 وسعر المستهلك 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر التاجر 4.15 وسعر المستهلك 4.25 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر التاجر 7.40 وسعر المستهلك 7.50 جنيه.

22. علبة كبريت درج 120عود، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

23. كيس ملح طعام 200 جم، سعر التاجر 0.90 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

24. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر التاجر1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

25. ظرف طحينة بيضاء، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

26. كيس سائل غسيل أواني، سعر التاجر 1.80 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

27. علبة مرقة دجاج 8 مكعب، سعر التاجر 2.75 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

28. كيس كابتشينو 18 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

29. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر التاجر 0.95 وسعر المستهلك 1.00 جنيه.

30. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر التاجر 1.90 وسعر المستهلك 2.00 جنيه.

31. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.

32. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر التاجر 2.85 وسعر المستهلك 3.00 جنيه.