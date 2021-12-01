القائمة الكاملة لأسعار السلع التموينية.. 32 نوعا بينها البسكويت

عرضت منافذ صرف التموين على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، صورة من قائمة السلع التموينية الجديدة، والتي زاد عددها من 28 سلعة إلى 32 سلعة تموينية، وذلك في اليوم الأول لصرف مقررات شهر ديسمبر لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية، والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحقون للتموين شهريًا.

32 سلعة ضمن القائمة الجديدة

وبلغ عدد الأصناف في قائمة السلع التموينية الجديدة 32 سلعة، وذلك بعد إضافة 4 أنواع من البسكويت السادة والبسكويت متعدد الحشوات، ضمن خطة وزارة التموين في توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ تتراوح أسعار البسكويت الذي أضيف من 1 جنيه للبسكويت السادة، و2 جنيه لبسكويت الشيكولاته، و3 جنيه لبسكويت العجوة.

حملات يومية للتفتيش على المنافذ

فيما أكد محي الدين إسماعيل، مدير الرقابة بمحافظة الجيزة، أن سلعة البسكويت أصبحت متاحة ومتوفرة أمام أي مواطن يصرف التموين، وبالكميات التي يرغب فيها، موضحا أنه أدرج ضمن السلع الاختيارية للمواطن التي يشتريها بباقي مبلغ الدعم بعد صرف حصته من السلع التموينية الأساسية من الزيت والسكر والأرز.

ونوه مدير الرقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى وضع خطة لشن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع، للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحًا على استمرار الضخ اليومي للسلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة، والتي تقوم بمد المنافذ بالسع لصرفها للمواطنين.

وأوضح مدير الرقابة بمحافظة الجيزة، أن سلعة البسكويت أصبحت متوفرة أمام المواطنين طوال الأشهر المقبلة، وأنها ليست لشهر ديسمبر فقط، إذ تدرج ضمن السلع التي ستضخ شهريا لمنافذ صرف التموين باستمرار، على غرار السلع الاختيارية الأخرى مثل المكرونة والدقيق والجبن والمسلى الصناعي.