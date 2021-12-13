حملات في المحافظات على منافذ البقالين للالتزام بأسعار السلع التموينية

تشن مديريات التموين على مستوى المحافظات، حملات رقابية مشددة على منافذ البقالين للتأكد من التزام المنافذ بأسعار قائمة السلع التموينية المعلنة من قبل الوزارة التموين، وذلك تزامنا مع صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري بعد مرور منتصف الشهر، طبقا للتوجيهات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لجميع المديريات.

50% نسبة صرف السلع التموينية حتى الآن لشهر ديسمبر

فيما بلغت نسب صرف السلع التموينية حتى الآن بمرور أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري، نسبة 50% طبقا لتصريح من مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي أكد على توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية المدرجة في قائمة السلع التموينية في جميع منافذ الصرف، وذلك بسبب استمرار الضخ اليومي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية التي تصرف على بطاقة الدعم التمويني.

وأوضح المصدر، استمرار الضخ اليومي من قبل الشركة القابضة والذي يشمل ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ الصرف، و3 آلاف ‏طن من الزيت يوميا مناصفة ما بين العبوة زنة 800 مللي، والعبوة زنة 1 لتر، ‏فضلا عن ضخ ألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 32 سلعة غذائية وغير غذائية تضخها الوزارة لمنافذ صرف السلع.

تشديد الرقابة على منافذ البقالين

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ تعليمات وزير التموين الصادرة للمديريات في تشديد الرقابة على منافذ الصرف سواء منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، للتأكد من سير عملية صرف السلع التموينية بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أن المخزون الاحتياطي من السلع يتخطى 5 أشهر، سواء في سلع ‏الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، فضلا عما توفره الوزارة من 1200 سلعة في فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين كسلع حرة يتمكن أي مواطن من شراؤها بتخفيضات تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%.