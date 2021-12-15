«التعليم» تكشف عن أدوار أساسية لوحدات تكافؤ الفرص في المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، عن مجموعة من المهام الأساسية لوحدات تكافؤ الفرص في جميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه الوحدات تعمل على تفعيل مجموعة من الأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية جذابة ومعالجة العنف المدرسي، مؤكدة أن الوحدة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق العدالة في شتى جوانب العملية التعليمية مرورا بالمديرية والإدارات والمدارس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أدوار وحدات تكافؤ الفرص في الإدارات التعليمية

-تطبيق التعلم النشط بفاعلية لاكتساب الطلاب المهارات الضرورية للحياة ليصبحوا مواطنين صالحين.

-تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء.

-غرس روح التسامح ونبذ العنف.

-العمل على خفض نسبة الغياب والتسرب وظاهرة الغش.

-تدعم الإصلاح الذاتي للمدرسة.

-توفير بيئة تربوية جاذبة آمنة ومرحبة تحقق تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

-تنفيذ المبادرات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.

-التوعية والترويج لقضايا النوع الاجتماعي.

-توفير عوامل الأمن والسلامة ومعالجة أسباب العنف المدرسى بجميع المدارس.

-تعزيز الاتجاهات الداعمة للنوع الاجتماعي لدى القيادات والعاملين والتلاميذ.

-نشر المفهوم الخاص بالوحدة وتعميمه الإدارات والمدارس.

-رفع الوعي بتضمين النوع الاجتماعي في الإصلاح.

-حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التى يعدها المجلس القومى للمرأة.

-إقامة ندوات حول الموضوعات التى تسهم في ترسيخ المفاهيم الخاصة بالنوع الاجتماعي.

-رفع الوعي بأهمية تضمين النوع الاجتماعي في المواد التعليمية والأنشطة التي تراعى متطلبات الجنسين.

-التعاون مع الجهات والهيئات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.

-إجراء البحوث والدراسات المعنية بالنوع الاجتماعي في التعليم.

-التواصل المستمر بين الوحدة على المستوى المركزي والوحدات على المستوى اللامركزي.

-إصدار نشرات لزيادة الوعي بالنوع الاجتماعي.

-تضمين قضايا ومفاهيم الاجتماعي في استراتيجية التعليم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

-تطبيق البنية المؤسسية وبناء قدرة العاملين فيها على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة.

-إتاحة فرص متكافئة لجميع من هم في سن التعليم للالتحاق واكمال التعليم على كل مستوياته.

-تحسين جودة فاعلية الخدمة التعليمية.