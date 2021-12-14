«التعليم» تكشف عن تفاصيل تطوير 75% من مناهج الدبلومات الفنية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على أن الوزارة انتهت من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني وتحويلها إلى جدارات، بحيث تكون كل التخصصات والمناهج الحديثة مواكبة لسوق العمل، وليس من بينها أيّ تخصص قديم يقود الخريجين إلى البطالة بعد التعليم.

استكمال تطوير مناهج التعليم الفني لتصل 100%

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم استكمال تطوير المناهج وتحويلها إلى جدارات، لتصل النسبة إلى 100%، بحيث تكون جميع التخصصات الفنية حديثة ومعاصرة، وتتناسب مع احتياجات الدولة من التنمية وإنجاز المشروعات القومية والحد من البطالة بنسبة كبيرة، على أن يكون كل تخصص عصري، يقابله وظيفة في سوق العمل.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتحديث المناهج

وكشف المصدر، عن أن المناهج التي تعتمد على الجدارات، يشارك في وضعها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، باعتبارهم الأكثر دراية باحتياجات السوق، في مختلف المجالات، الاستثمارية والصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وغيرها، لأن الوزارة لا تريد طالبا يتخرج ولا يجد فرصة عمل، بل يتخرج ليتم توظيفه في التخصص الحديث الذي درسه.

تطوير البرامج الدراسية لتتناغم مع احتياجات سوق العمل

وقال المصدر، إن مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتحديث المناهج والتخصصات الفنية، موجود في أغلب دول العالم التي حققت طفرة اقتصادية وتنموية، وبالتالي فإن تطوير العديد من البرامج الدراسية وفقا لمنهجية الجدارات يجعل التعليم الفني متناغما بشكل كبير مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، عبر مشاركة القطاع الخاص في تحديد الجدارات المهنية الخاصة بالمنهج.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.