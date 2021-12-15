افتتاح معرض «أنيماليا» لجماعة اللقطة الواحدة بجاليري قرطبة.. اليوم

يستضيف جاليري قرطبة بالمهندسين افتتاح معرض «أنيماليا»، وهو المعرض الـ 39 لفناني اللقطة الواحدة في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.

يستمر المعرض حتى 30 ديسمبر 2021 ويستقبل الجمهور يوميا من الحادية عشر صباحا إلى التاسعة مساء عدا الجمعة.

يضم المعرض نحو 50 عملا فنيا من تجربة فناني اللقطة والتي قاموا برسمها من حديقة الحيوان بالجيزة، واللوحات متنوعة في أساليبها وتقنياتها ومساحاتها.

وفي كلمة جماعة اللقطة الواحدة عن المعرض، جاء: من خلال القضبان كانت تنظر إلينا بنظرة هي مزيج من الإنهاك والاستعطاف والتساؤل عن المصير، بالإضافة إلى ترحيب بالبعض واستنكار للبعض الآخر! كانت أياماً صعبة، هربنا فيها من واقع البشر المؤلم، إلى واقع الحديقة النقي، حيث كائنات تسكن الأقفاص وترضى بمصيرها، لكنها مع ذلك تعيش في سلام ووئام ومحبة، بعيداً عن صخب الحياة وضجيجها المصطنع بالخارج.

استمتعنا بأيامنا مع تلك الكائنات، وراقبناها في حركاتها، وسكناتها.، والتقطنا سريعاً خطوطاً تعبر عنها وعن أحوالها. مكثنا جمعات متوالية من بضعة أسابيع ثم غادرنا مرة أخرى إلى آفاق جديدة، لكننا لم ننس أبداً تجربتنا الجميلة المثمرة مع أصدقائنا من الكائنات الأخرى! ولتصبح تلك التجربة محطة جديدة ومختلفة، شاهدة على جزء هام من تاريخ لقطتنا الحبيبة.

فنانو اللقطة الواحدة:

جماعة «اللقطة الواحدة» هم مجموعة من الفنانين التشكيليين يمارسون الفن والتواصل الاجتماعي كل يوم جمعة.

بدأت الفكرة مع نهاية عام 2001، وكانت امتداداً لجولات «أسرة الفرسان» الفنية كل جمعة، والتي كانت امتداداً لخروج المعيد عبد العزيز الجندى منذ عام 1991 مع من يرغب من الطلاب للرسم فى الهواء الطلق.

كان هناك عامل أساسى، هو الإفطار، حيث تتجمع المجموعة حول مائدة الفول صباح الجمعة حتى يحدث التقارب والتآلف بينهم، بعد الإفطار تنطلق المجموعة للرسم بالمكان الذى يكون غنياً بكل ما يساعد على الإبداع سواء مشاهد أثرية أو أطلال قديمة أو شعبيات، أو مناظر طبيعية كالماء والخضرة.

اتفقت المجموعة فى لقائها الأول على رسم لقطة واحدة لحارة «درب اللبانة» من حي القلعة اللقطة موحدة، ولكن يختلف فكر التناول من أسلوب وتقنية ومقاسات وغيرها. بعد ذلك أصبح العام يحتوي على فكرتين، لقطة واحدة وموضوع واحد وهو أكثر حرية في تناوله من اللقطة، حيث يتم اختيار عنصر كالعربة الشعبية على اختلاف أنواعها، كعربة الفول أوالبطاطا أوالترمس.