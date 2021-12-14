حصاد البرلمان اليوم.. الموافقة على اتفاقيتين دوليتين وتأجيل قانون

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على اتفاقيتين دوليتين.

وجاءت الاتفاقيتين، كالتالي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على تعديلات قانون الضريبة المضافة، وشهدت المناقشات حوله عدة ساعات.

ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.

كما أرجأ المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي، وذلك بعض رفض أغلب النواب والهيئات البرلمانية للقانون.

ومن المقرر عقد الجلسات العامة القادمة، 26 ديسمبر الجاري.