«معيط» عن إعفاءات القيمة المضافة: نخفف الأعباء على المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصناعة تمثل للدولة مسألة حياة أو موت، والدولة تسعى لزيادة الإنتاج من الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، فتم تخفيف قيمة الضريبة المضافة على المنظفات الصناعية، استجابة لمجلس النواب، ولتخفيف عبء زيادة الأسعار على المواطن، فمع زيادة التجارة الإلكترونية تم وضع مجموعة من المواد التشريعية، لإرساء العدالة، خاصة وأن البائع ليس موجودًا في مصر، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

الدولة تهدف لزيادة القدرة الشرائية وزيادة عرض زيادة الأسعار

وأضاف «معيط»، أن تعديلات قانون القيمة المضافة تهدف إلى منع زيادة الأعباء على المواطن وكلها تعديلات حيوية، والدولة دائمًا تهدف لزيادة القدرة الشرائية وزيادة عرض زيادة الأسعار، كما أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأشار وزير المالية، إلى أن الأمر يستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، فقانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، كما أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر».