تعديلات قانون القيمة المضافة تخفض الضريبة عن المحلات 4%

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون القيمة المضافة الذي قدمته الحكومة، بهدف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمّن مجموعة من التعديلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة على المحال والآلات والسلع والأعلاف.

تخفيض ضريبة المحلات التجارية

وترصد السطور التالية، بعض التعديلات الجديدة المقرر مناقشتها في البرلمان اليوم، إذ نصّ مشروع قانون القيمة المضافة، على إضافة المحلات التجارية ضمن خدمات الجدول، وتحديد نسبة الضريبة على المحلات التجارية لتصبح بنسبة 10% من تلك القيمة، وبذلك تقع ضمن القيم الإيجارية والبيعية للمحلات التجارية وتصبح ضريبة الجدول الخاصة بالمحلات التجارية 10%، حيث كانت المحلات التجارية تخضع إلي ضريبة القيمة المضافة الكاملة بنسبة 14 %.

إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة

وأوضح مشروع قانون القيمة المضافة، أنّ القانون نصّ على إعفاء السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية صاحبة الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، ومشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها، ونصت التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة أن تصبح «صفرا»، كما أعفى المشروع الجديد الخدمات المقدمة من هبات وتبرعات وهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

الخدمات الإعلانية ضمن قانون القيمة المضافة

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة، دخول الخدمات الإعلانية ضمن قانون القيمة المضافة الجديد، وتوقيع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، كما نصت التعديلات الجديدة على إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على الإعلانات الإلكترونية على «فيسبوك»، ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات «الديلفري»، وبرامج الهاتف المحمول.

ونص مشروع قانون القيمة المضافة، على إضافة المحلات التجارية ضمن خدمات الجدول، وتحديد نسبة الضريبة على المحلات التجارية لتصبح بنسبة 10% من تلك القيمة، وبذلك تقع ضمن القيم الإيجارية والبيعية للمحلات التجارية وتصبح ضريبة الجدول الخاصة بالمحلات التجارية 10 %، حيث كانت المحلات التجارية تخضع إلي ضريبة القيمة المضافة الكاملة بنسبة 14 %.

ضريبة المحلات التجارية

وبينت تعديلات قانون القيمة المضافة التي سوف يناقشها مجلس النواب اليوم، أن التعديلات الجديدة أعفت «البقول ـ الحبوب ـ ملح الطعـام ـ التوابل المصنعـة ـ خدمات النولون»، من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لكل ما يستورد منها، وتضمنت التعديلات التجاوز عن الضريبة المستحقة عن تلك الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.