تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.. إعفاء المنظفات و14% على الإعلانات

وافق مجلس النواب اليوم، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي قدمته الحكومة المصرية، بهدف تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث شملت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، تحريك ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات.

وترصد السطور التالية، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسة اليوم، كما يلي:

الضريبة الضافة على إعلانات فيسبوك

وأوضحت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، أنّ الخدمات الإعلانية على فيس بوك والإنترنت ستخضع لضريبة القيمة المضافة، حيث تكون نسبة ضريبة القيمة الضافة عليها 14%، وذلك بعد أن كانت تخضع لضريبة الدمغة.

ونصت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على إعلانات «فيسبوك» والانترنت، حيث تخضع الإعلانات على الإنترنت بجميع أنواعها بما فيها الإلكترونية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحمول، إلى ضريبة القيمة المضافة.

السلع المعفى من تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

وشملت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إعفاء السلع والخدمات التي تصدر عن مشروعات المناطق الاقتصادية، وتصدر إلى خارج البلاد ومشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة التي تصدر إلى خارج البلاد، والمنتجات التي يتم استيرادها لها من جميع الضرائب لتصبح تحت بند الضريبة «صفر».

ضريبة القيمة المضافة

وتضمنت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، أن يؤدي المطبق عليه الضريبة للمصلحة مبلغ 1% من قيمة الضريبة، وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10.000 جنيه وذلك إضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة.

قانون ضريبة القيمة المضافة

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وافق نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة بعض القوانين، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يهدف لتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وتضمن تعديل القيمة المضافة على بعض السلع والمنتجات، واستمرار إعفاء المنظفات المنزلية من الضريبة المضافة.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

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