وزير الطيران يوجه بسرعة إنهاء إجراءات الوصول للوفود المشاركة في «مكافحة الفساد»

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران، بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال المشاركين في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر الحالي، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان في استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار.

وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول

وتفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة، بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع انتظام التشغيل في المطار.

وجه الوزير بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمر، من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار.

تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات

كما تفقد الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار، مؤكدًا أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار، وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في الأحداث الهامة، والخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.