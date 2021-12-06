وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بالممشى السياحي في الغردقة

افتتح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، فرع الأسواق الحرة الجديد التابع لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة بالممشى السياحي في الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بضرورة التوسع في نشاط الشركات والهيئات التابعة لها لتعظيم الإيرادات والربحية، وكذلك تقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلى مصر بصفة عامة، وعملاء مصر للطيران بصفة خاصة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة.

شارك في الافتتاح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة، وجرى تصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات وكذلك توفير كافة المعروضات التى تلبى رغبات واحتياجات السائحين، ويتواكب الافتتاح مع النمو الملحوظ في الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

تجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس

وصرح وزير الطيران، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى التوسع على جميع الأصعدة واستغلال كافة الإمكانيات لتعظيم العائد في نشاط الأسواق الحرة الذي ينمو بشكل كبير، ويجرى حاليًا الانتهاء من إجراءات افتتاح معرض للأسواق الحرة بشرم الشيخ والذي من المتوقع افتتاحه للتشغيل الشهر المقبل، والذى سيعد إضافة قوية لنشاط الشركة، كما يجرى الإعداد لتجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس الذى يعد من المطارات الواعدة فى منطقة البحر الأحمر.

تطبيق نظام حاسب آلي في شركات الأسواق الحرة

كما تقوم الشركة بتطوير البنية التحتية سواء للمخازن – المعارض وإضافة مساحات مخزنية جديدة للزيادة الملحوظة في حجم النشاط، والاستعداد لتطبيق نظام حاسب آلي جديد كالمطبق في شركات الأسواق الحرة العالمية، تماشيا مع سياسة التحول الرقمي وتطبيق التجارة الإلكترونية.

جدير بالذكر، أن شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة تتواجد في كافة مطارات جمهورية مصر العربية، وكذلك معارضها خارج المطارات سواء بالمنتجعات السياحية أو داخل المدن بعدد (6) معارض بكل من شرم الشيخ – الغردقة - الجونة – طابا – مول سيتي ستارز (القاهرة).