تفاصيل البطولة الأولى للياقة التنافسية.. تنطلق الجمعة بمشاركة 40 جامعة

ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»، بالاشتراك مع الاتحاد الرياضي للجامعات، البطولة الأولي للياقة التنافسية، والتى تنطلق فاعلياتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة 40 جامعة، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

بطولة اللياقة التنافسية تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة

وتندرج البطولة الأولى للياقة التنافسية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرياضة أسلوب حياة»، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جميع أفراد الأسرة المصرية بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

ويقام على هامش البطولة بعض العروض الفنية برؤية مختلفة لأحد الفرق الشبابية، وكذلك تكريم عدد من ذووي الهمم ضمن الاحتفال بيوم المعاق.

صبحي: الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة دليل استراتجية الدولة المصرية

من جانبه أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته بالإقبال الكبير من شباب وفتيات الجامعات المصرية، على أول بطولة جامعية للياقة التنافسية، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الدولة المصرية فى العمل على خلق جيل من الشباب يعي أهمية ممارسة الرياضة كجرء لا يتجزأ من نشاطه اليومي، وهو ما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لكل المواطنين المصريين.

وأشاد «صبحي»، بنجاح اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية ، ووصوله خلال فترة قليلة منذ تأسيسه، إلى آلاف الشباب المصري، وهو أحد الاتحادات النوعية التى تهدف إلى الاهتمام وتشجيع رياضة الممارسة، مشيرًا إلى أنه شاهد قبل أيام بطولة العالم للياقة التنافسية بمرحلتيها المحترفين والأساتذة، والتى شهدت مشاركة أكثر من 750 لاعبا ولاعبة يمثلون 77 دولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك خطة طموحة من خلال اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية، وغيره من الهيئات والمبادرات التابعة للوزارة للعمل على نشر رياضة الممارسة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء «الجيم المفتوح»، فى الحدائق والميادين العامة، لتشجيع كل أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الرياضة، فضلًا عن عمل دوري لمراكز الشباب للياقة التنافسية «FIT MAN»، على غرار مهرجان إبداع، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتفجير صفاتهم الإبداعية.

وأكد الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات عن ثقته فى نجاح البطولة، والتى رغم ضيق الوقت للإعلان عنها، والذي لم يتخط أكثر من 10 أيام، إلا أنها شهدت اهتماما وإقبالا كبيرا من الجامعات على المشاركة.

فيما أوضح إسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية، أن الانتشار السريع والإقبال على البطولات التى ينظمها الاتحاد، أكبر دليل على وعي الشباب المصري بأهمية ممارسة الرياضة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دوره الكبير بالارتقاء بالرياضة والتشجيع على ممارستها، سواء على قطاع البطولة أو الممارسة.