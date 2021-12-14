شيرين عبد الوهاب تطرح «خاصمت النوم» بعد انفصالها عن حسام حبيب

كشف الملحن عمرو الشاذلي عن الأغنية الجديدة التي يتعاون فيها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعنوان «خاصمت النوم» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

ونشر الشاذلي الأغنية، وعلق عليها: «أجدد أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية خاصمت النوم، وتاني ألحاني مع الفنانة شيرين بعد أغنية ملكش مكان، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر إن شاء الله تعجبكو».

كلمات أغنية خاصمت النوم

وتقول كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب:

بعدك مرتحتش يوم

ونسيت وخاصمت النوم

أنا لسه مكانى ولا اتحركت بفكر فيك

هكدب لو قولت بخير

بصراحة أنا وجعى كبير

متقولش ان انت نستني

وعادى وهونت عليك

منا أصل أنا روحى معاك أنساك ازاى وبايه

ريح قلبي قول حلول

خلينا نرجع تانى بلاش وداع

وكفاية وقت ضاع

مالبعد بنتعب فيه

كما تم طرح الأغنية بشكل رسمي على الصفحة الرسمية الخاصة بشركة روتانا المنتجة للأغنية.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت انفصالها عن زوجها حسام حبيب، منذ فترة، وذلك من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك.

كما ظهرت مؤخرا في حفلها الغنائي الأخير بمدينة أبو ظبي حليقة الشعر تماما، ما أثار جدلا كبيرا، وظن البعض أنها تمر بحالة اكتئاب، ولكنها ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية وكشفت أنها قصت شعرها، وذلك لتظهر قبيحة في عين طليقها حسام حبيب.

كما كشفت أيضا أنها لا تزال تحبه حتى الآن، ولكن لما تعد تتحمل الاستمرار في هذه العلاقة بسبب ظروف خاصة.