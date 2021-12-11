شيرين عبد الوهاب تغني «الحب بهدلة» على الهواء: جمهوري هو حضن الأمان

أدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية «الحب بهدلة» على الهواء مباشرةً، موجهةً حديثها لجمهورها: «جمهوري هو حضن الأمان والمضمون في الدنيا دي كلها، وبقول لأي إنسان لا تعتمد على أي شخص، لا ابن يعتمد على أمه، ولا أم تعتمد على ابنها، ولا واحدة تعتمد على جوزها، ماشية بمثل محدش يهرش لي في ظهري إلا صوابع إيدي».

شيرين: اللي حصل ده له تمن كيبر ولازم يتدفع

وعن مدى إمكانية عودتها لحسام حبيب، ردت خلال تصريحات تليفزيونية: «دي محتاجة معجزة تحصل من عند ربنا، اللي حصل ده له ثمن كيبر ولازم يتدفع، وهو اندفع خلاص»، مضيفة: « نفسي الراجل يفضل راجل حتى لو هيكسب 10 جنيه، والست تفضل ست حتى لو بتكسب في الشهر 20 مليون جنيه، أنا الست دي».

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: «لو جوزي سواق تاكسي وقبضه 10 جنيه، أبوس جزمته وأحطها على راسي، ملهوش لازمة بقى يقارن نفسه بيا ويشوفني بكسب كام ولا دخلي كام، لو الراجل حس إن الست بتاعته أعلى منه بيحس إنه ضعيف، الراجل يفضل دكر لما يقول لمراته مقدرتي كذا عاجبك تعيشي عاجبك، مش عاجبك روحي لحالك».